柯蕭無緣經典賽 傳因背部傷病史導致難獲保險

（法新社洛杉磯17日電） 有報導指出，MLB道奇的賽揚左投柯蕭因背部傷病史而未能獲得保險，因此被迫退出美國隊。對此，柯蕭今天表示，他已經確定無法參加世界棒球經典賽。

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「賽揚獎」（Cy Young Award）象徵的是投手最高榮譽，曾3度獲國家聯盟（NL）賽揚獎的柯蕭（Clayton Kershaw），本季簽下一張1年2000萬美元的合約，續留美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇。

法新社報導，柯蕭說：「我沒辦法打經典賽，這超令人失望的，我們嘗試了許多方法，各方都試圖讓此事成真。」

「我的部分沒有問題，只是無法成行。」

柯蕭準備了好幾個月，希望幫助美國隊在世界棒球經典賽（World Baseball Classic）成功衛冕，雖然最終未能如願，但現在能期待他為道奇投開幕戰。

柯蕭說：「我真的很想打（經典賽），我真的想成為美國隊的一員，這可能是我最後一次有機會參賽，所以我真的很想參加。」

「非常地失望，但沒關係，我會為新球季做好準備。」

多篇報導指出，下月將滿35歲的柯蕭，因為背部的傷病史而沒無法獲得保險，因此沒辦法去打經典賽。

繼續將細節保密的柯蕭說：「就是有一些原因，讓此事無法成真。」

「有一些因素，讓我很難可以參加經典賽。我試圖與MLB、球員工會、我自己的團隊解決問題。每個人都很努力的去試，想要把事情搞定，但終究無能為力。」

© 2023 AFP