塔特姆55分寫紀錄 詹姆斯6任明星賽隊長首吞敗

（法新社鹽湖城19日電） 塔特姆今天轟下創明星賽紀錄的55分，安特托昆博為首的一隊以184比175贏球，這是詹姆斯6次擔任隊長以來所吞下的首場敗仗。

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美國職籃NBA明星賽今天在猶他爵士於鹽湖城的主場進行，東、西區得票最高的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）與詹姆斯（LeBron James）分別擔任兩隊隊長，並從候選名單中選出自己的隊友。

兩人分別選出7名替補球員、4名先發球員，這是NBA明星賽直到賽前才由隊長挑人組成先發陣容的首例。

這場比賽開打後兩隊就大展秀味，詹姆斯、塔特姆（Jayson Tatum）都有帶球後將球拋向籃板，自己接到反彈球後第一時間將球灌進籃框的激情演出；安特托昆博隊的塔特姆8投6中攻下13分，詹姆斯隊的厄文（Kyrie Irving）6次出手命中5球拿下11分，兩隊首節46比46戰成平手。

次節詹姆斯隊好球連發，先是約基奇（Nikola Jokic）一記從後場直接長傳到籃下的四分衛式傳球，讓恩比德（Joel Embiid）灌籃得手，接着厄文帶球後大跨步切入，在空中挺腰閃過多名防守者上籃得分，讓現場驚呼連連。然而靠着密契爾（Donovan Mitchell）飆進兩記三分彈、單節攻下14分的帶領下，安特托昆博隊第2節以53比46力壓詹姆斯隊，上半場以99比92領先。

中場休息時間，詹姆斯的好友、效力邁阿密熱火時期的隊友韋德（Dwyane Wade）將他介紹出場，並在地主爵士退役名將「郵差」馬龍（Karl Malone）、原紀錄保持人「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）見證下，接受登上NBA歷史得分王的表揚。

下半場開打後，密契爾接連砍進兩記三分球，里拉德（Damian Lillard）一記在中線後一大步出手命中的超大號三分球更是技驚四座，但最搶眼的還是塔特姆，他單節攻下27分刷新明星賽紀錄，安特托昆博隊在他們強勢帶領下，第3節以59比49力壓詹姆斯隊，前3節打完以158比141領先。

為了紀念因直升機墜機意外過世的前洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）所定的明星賽規則，今年持續沿用。

依照規則，明星賽取前3節領先球隊的得分，加上象徵布萊恩背號的24分成為目標總分，先達到目標總分的一隊就能拿下最終勝利，因此這次明星賽以安特托昆博隊前3節拿下的158分加上24分後的182分為目標總分。

末節塔特姆再砍進11分，加上里拉德投進致勝的三分球，最終安特托昆博以184比175拿下勝利，讓連6年擔任明星賽隊長、前5次通通獲勝的詹姆斯，吞下帶隊以來的首場敗仗。

塔特姆今天在第3節砍下27分、共轟下55分，雙雙締造NBA明星賽新紀錄，他此役大殺四方，整場比賽31次出手命中22球，其中三分球18投10中，另外還抓下全隊最多的10個籃板，並送出6次助攻，還有1抄截、1阻攻的演出，表現十分精彩，最終獲選為這次明星賽的最有價值球員（MVP）。

© 2023 AFP