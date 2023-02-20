孫興遭網路種族仇視攻擊 熱刺隊籲社群平台採取行動

（法新社倫敦19日電） 針對旗下球員孫興遭到網路種歧族視言論攻擊，英超托登罕熱刺隊今天呼籲社群媒體平台與有關單位對此「採取行動」。

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英超托登罕熱刺隊（Tottenham Hotspur）與西漢姆聯隊（West Ham）今天在熱刺隊球場進行所謂的倫敦內戰（London derby），孫興在下半場以替補身分上場，為熱刺隊攻進第二球。

熱刺隊在官方推特（Twitter）推文表示，球隊了解今天賽事期間，網路上有針對孫興的種族歧視言論，這種言論應受譴責。「我們與孫興站在一起，再次呼籲社群媒體平台與有關當局採取行動」。

英國足協也響應熱刺隊的呼籲，要求對網路上的種族歧視言論採取行動。

英國足協發言人回覆熱刺隊的推文說：「我們強烈譴責今晚針對孫興的種族仇恨言論。」並表示絕不容許這種行為，支持當局與社群媒體公司採取最強有力的行動來解決問題。

2022年6月，12名男子因在推特上散布對孫興的種族歧視言論而被捕，最後被處以社區服務，並被要求寫信向這位熱刺隊前鋒道歉。

2021年4月11日，熱刺隊在主場以1比3敗給曼徹斯特聯隊（Manchester United），熱刺隊官員賽後抱怨社群媒體上「令人髮指的種族主義攻擊」。 熱刺隊當時在聲明中表示，「又是一個比賽日，我們一名球員遭到可惡的種族歧視」。 熱刺隊表示，已將歧視問題再次通報社群媒體平台，並將與英超一起進行全面評估，決定未來如何處理這個問題。

2022年8月，1名季票持有者對孫興種族歧視，遭切爾西隊無限期禁止進場。那場在史丹福橋球場（Stamford Bridg）的比賽最後以2比2戰成平手。

© 2023 AFP