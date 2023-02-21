企圖讓雙俄參加巴黎奧運 逾30國要國際奧會說明

（法新社巴黎20日電） 國際奧會試圖讓俄羅斯、白俄羅斯選手得以中立身份參加2024巴黎奧運，讓包括美國、英國、法國在內的超過30個國家，要求國際奧會「說明」此事。

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國際奧會最近才剛表示，他們正試着找出一條「途徑」，好讓俄羅斯、白俄羅斯運動員能以中立身分，在包括明年的奧運等賽事中重返賽場。

2024巴黎奧運組織委員會月初稱，他們將遵守國際奧會對於俄羅斯、白俄羅斯運動員是否能參加奧運的決定。

烏克蘭威脅，若俄羅斯、白俄羅斯選手能夠參賽，他們就要抵制奧運。

國際奧會表示，抵制將違反奧林匹克憲章（Olympic Charter），讓俄羅斯、白俄羅斯代表參與奧運，是基於聯合國（UN）反對奧運活動出現區別對待的決議案。

自從烏克蘭遭到侵略後，許多體育主管機關不讓賽事在俄羅斯、白俄羅斯舉辦，也不讓這兩國的選手參賽，許多贊助商也終止合約，以對戰爭表達抗議。

本月稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）參加了由英國主辦，有35位各國部長參加的線上會議，討論要禁止俄羅斯、白俄羅斯運動員參加2024巴黎奧運的呼籲。

© 2023 AFP