WNBA球星格林納獲釋後 簽約再度效力鳳凰城水星

（法新社華盛頓21日電） 美國女子職籃WNBA鳳凰城水星（Phoenix Mercury）今天宣布，去年遭俄羅斯監禁近10個月的女籃明星格林納（Brittney Griner）已與球隊簽定1年合約。

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格林納再度加入曾在她率領下於2014年奪冠的水星。格林納去年遭俄羅斯監禁無法出賽前，她在WNBA打球超過9個球季。

格林納去年12月透過換囚獲釋後，曾表示她計畫重返WNBA，並再度效力水星。

水星總經理皮特曼（Jim Pitman）說：「這對我們所有人來說都是一個好日子，宣布格林納已正式簽約於2023年為水星效力。」

「格林納不在的時候，我們每天都想念她，籃球不是我們最關心的，她出現在球場、我們的更衣室、我們組織周遭，以及我們群體之中，才是大家深深懷念的。」

32歲的格林納曾助美國女籃贏得東京和里約奧運金牌，並8度入選WNBA全明星賽。她去年2月17日因行李中的電子菸匣含有大麻油成分，在莫斯科郊外機場被捕，遭判走私毒品罪名成立，發交俄羅斯一處最惡名昭彰流放地服刑，去年12月透過換囚獲釋。

皮特曼說：「我們將持續運用我們組織的資源在場內和場外支持她，我們很興奮格林納能重返她熱愛的籃球事業。」

「這次簽約相當特別，今天對我們所有人而言都是特別的一天。」（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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