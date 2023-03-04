美網球界發文力挺 盼喬科維奇入境美國參賽

（法新社洛杉磯3日電） 網球名將喬科維奇未接種COVID-19疫苗遭美國拒絕入境，目前正爭取入境參加世界職業網球協會（ATP）賽事。美國網球協會及美網主辦單位今天紛紛力挺喬科維奇重返賽場。

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塞爾維亞男網好手喬科維奇（Novak Djokovic）因迄今未接種任何一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，目前被拒於美國國門之外，但他已向美國當局申請特別入境許可。

美國公開賽（U.S. Open）官方推特今天推文指出：「喬科維奇是我們這項運動有史以來最偉大的冠軍之一。美國網球協會（USTA）和美國公開賽都希望喬科維奇能成功申請獲准進入美國，如此一來，印地安泉（Indian Wells）和邁阿密（Miami）的球迷們就能看到他重返賽場。」

印地安泉大師賽（ATP 1000 Indian Wells）8日將於加州沙漠登場，隨後是在邁阿密舉行的邁阿密公開賽。

美國目前仍未開放沒接種疫苗的國際旅客入境，美國運輸安全局（TSA）日前表示，這項政策最快4月中旬才可能調整。

喬科維奇本周在杜拜表示，他還在等待美國是否批准他的特別入境許可，並告訴記者，希望能在6日印地安泉賽事抽籤前得到答案。

世界排名第一的喬科維奇說：「無論抽籤前做出的決定是什麼，如果我不能入境，我會退出，當然，會在抽籤前退出。」

© 2023 AFP