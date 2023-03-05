在社群平台秀夜店擁槍 莫蘭特遭灰熊禁賽兩場

（法新社洛杉磯4日電） 美國職籃NBA球星莫蘭特因在社群網站Instagram直播中播出自己在夜店亮槍的畫面，被曼菲斯灰熊禁賽兩場。

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目前在西區排名第2的灰熊發布聲明指出，莫蘭特（Ja Morant）「至少在接下來兩場比賽都不會出現在比賽陣容之中」。

這意味着灰熊5日對上洛杉磯快艇、7日出戰洛杉磯湖人的比賽，莫蘭特都不會上場。

兩次入選NBA明星賽的莫蘭特，是2020年的年度最佳新秀。23歲的他被視為聯盟最閃亮的新星之一，但卻多次捲入場外糾紛。

莫蘭特在聲明中說：「我會為我昨晚的行為負起完全的責任。」

「我讓家人、隊友、教練、球迷、夥伴、曼菲斯、和整個灰熊球團失望，我深感抱歉。」

「我將花點時間尋求協助，並學着以更好的方式來紓解壓力、改善自己整體健康。」

今天凌晨的那段Instagram直播影片中，可看到莫蘭拿起一把槍。

莫蘭特現已刪除自己Instagram和推特（Twitter）帳號。

NBA發言人巴斯（Mike Bass）今天在聲明中說：「我們知道社群網站上有一則有關莫蘭特的發文，我們正在調查。」

幾天前，莫蘭特去年被控動手打17歲未成年人的消息剛在美國媒體曝光。

那次事件發生在2022年7月，當時莫蘭特在田納西州打街頭籃球。據「華盛頓郵報」（The Washington Post）取得的警方紀錄，一名17歲、姓名未公開的少年指控莫蘭特揍了他「12到13次」。

根據警方紀錄，少年表示他與莫蘭特發生爭執後，對方進到房內，等到「他再次出現，腰帶的那把槍清晰可見」。

莫蘭特向警方坦承是他「先揮拳」的，不過他說自己行為是出於自衛，因為那名少年用球打他的頭，還說了一些聽起來深具威脅意味的話。

而在他揍人事件的前幾天，曼菲斯一間購物中心的安全主管告訴警方，莫蘭特等一行人在停車場的一起爭執之中「威脅」他，讓他不得不報警。

今年2月初莫蘭特再度登上新聞版面，因印第安納溜馬提出指控，說莫蘭特一行人「惡意相向」，並疑似用雷射瞄準器的紅光瞄準溜馬隊成員。

© 2023 AFP