大谷翔平經典賽初體驗 瞄準日本第3冠

（法新社洛杉磯5日電） 一圓參加經典賽美夢的日本「二刀流」棒球好手大谷翔平，霸氣表示要在場上全力表現，目標直指日本在經典賽的隊史第3座冠軍。

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第5屆世界棒球經典賽即將開打，陣容星光閃閃的衛冕軍美國來勢洶洶，但曾在經典賽2連霸的日本在大谷翔平領銜下，也要搶隊史第3座經典賽冠軍。

日本在2006年拿下第1屆經典賽冠軍，2009年衛冕成功，這次有萬眾矚目的大谷翔平加入，目標直指隊史第3冠。

效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使的大谷翔平，是2021年美國聯盟（AL）的年度最有價值球員（MVP），身為首輪地主國之一的日本，將在東京巨蛋（Tokyo Dome）率日本從B組賽事晉級。

大谷翔平表示，在2006年看了經典賽，讓當時只是球迷身份的他就此把參加經典賽當作夢想。

大谷今年稍早時說：「光是看日本最強的選手一起打球，並和全球最強的球隊對抗，就讓人非常興奮。而現身為日本隊一員，我想拿出自己全部的本事。」

本屆經典賽首輪，跟日本同在B組者還有韓國、澳洲、中國、捷克。

大谷本賽季結束後可望簽下破紀錄肥約，這次經典賽是他闊別5年多後再度於日本的球場出賽。

28歲的大谷翔平原本有機會在2017年上屆的經典賽就代表日本出賽，但最後因腳踝傷勢被迫退出。

© 2023 AFP