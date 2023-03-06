杜蘭特離開籃網後首度對上厄文 太陽擊敗獨行俠

（法新社達拉斯5日電） 杜蘭特與厄文原本在NBA籃網共同打拚，但後來相繼轉隊，兩人今天在分道揚鑣後首度交手，太陽在杜蘭特奪下全場最高的37分，力壓拿下30分的厄文的情況下，以130比126擊敗獨行俠。

廣告 繼續瀏覽後續

這場美國職籃NBA鳳凰城太陽客場挑戰達拉斯獨行俠的比賽戰況激烈，整場出現13次互換領先，直到最後才真正分出勝負。

在上個月的重磅交易中，杜蘭特（Kevin Durant）從布魯克林籃網轉到太陽，今天他在關鍵時刻的表現，讓太陽拿下最後的勝利。

34歲的杜蘭特在終場前12.1秒跳投得手，讓太陽128比126取得領先，終場前3.1秒他又兩罰俱中，讓球隊鎖定勝利，最終以4分之差贏球。

除了杜蘭特精彩的演出，他的隊友布克（Devin Booker）也貢獻36分、10助攻、5籃板，太陽陣中的資深控衛保羅（Chris Paul）則為球隊挹注11分。

杜蘭特表示，他並沒有因為這場比賽是對上前隊友厄文帶領的球隊而分心。

杜蘭特說：「在我的職業生涯中，對抗他的比賽，比與他並肩作戰的比賽多，所以沒感覺有什麼不同。」

獨行俠的唐西奇（Luka Doncic ）此役攻下34分，從板凳出發的哈達威（Tim Hardaway Jr）挹注了21分。

© 2023 AFP