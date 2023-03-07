密契爾狂拿40分 騎士延長賽賞綠衫軍三連敗

（法新社克里夫蘭6日電） 美國職籃NBA今天上演東區重量級隊伍廝殺戲碼。克里夫蘭騎士隊密契爾（Donovan Mitchell）狂拿40分，帶隊擊敗波士頓塞爾蒂克，讓綠衫軍苦嘗三連敗。

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塞爾蒂克的威廉斯（Grant Williams）在正規時間結束前不到1秒獲兩次罰球，本可讓塞爾蒂克拿下最後勝利，不過威廉斯兩罰全沒中，最後騎士經延長賽加班5分鐘以118比114力克塞爾蒂克。

客場作戰的塞爾蒂克師老兵疲，明星球員塔特姆（Jayson Tatum）與霍福德（Al Horford）、威廉斯三世（Robert Williams III）今天全部缺席。綠衫軍先前已連續敗給布魯克林籃網與紐約尼克，今晚渴望一勝。

塞爾蒂克希望從一波小亂流翻身，卻遇到密契爾（Donovan Mitchell）的火熱表現，他沉着地在第4節剩5.8秒時兩罰皆進，將雙方比數扳平至109比109。

然而，比賽剩不到1秒時，騎士隊史蒂文斯（Lamar Stevens）在籃下對威廉斯犯規，塞爾蒂克獲兩次罰球機會，綠衫軍本有黃金機會笑着離開球場，不過威廉斯搞砸兩個罰球，讓騎士隊將比賽拖入延長，最終拿下勝利。

騎士在本場比賽中演出逆轉，本來第三節還落後15分，第四節一波追分攻勢讓全隊仍保有奪勝機會，這一節騎士得分以31比17輾壓對手。

密契爾本場34投14中，共砍下40分，另外還有11籃板與4助攻。莫布里（Evan Mobley）支援進攻火力也有25分，外加17個籃板；賈蘭德（Darius Garland）則拿下14分。

塞爾蒂克方面，布朗（Jaylen Brown）得到全隊最高的32分，替補上場的布洛格登（Malcolm Brogdon）也有24分。

塞爾蒂克輸給騎士後，目前戰績45勝21敗，在東區仍是維持第二，落後領頭羊的密爾瓦基公鹿兩場勝差。

騎士賽後戰績則是來到41勝26負，依舊排在東區第四。

© 2023 AFP