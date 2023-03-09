大谷翔平二刀流投打俱佳 經典賽率日本擒中國奪首勝

（法新社東京9日電） 大谷翔平今天在世界棒球經典賽（WBC）二刀流出賽投打俱佳，主投4局無失分且貢獻2分打點，率日本8比1擊敗中國隊，拿下本屆賽事首勝。

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大谷翔平今天擔任先發投手兼第3棒指定打擊，展現二刀流豐采，主投前3局都讓中國3上3下，直到4局上才被楊晉擊出一支一壘安打。總計他投4局49球，當中有32顆好球，送出5次三振，時速100英里（161公里）速球連發。

打擊方面，大谷4打數2安打，獲得兩次保送，貢獻2分打點，堪稱投打兼備。

日本隊首局即展開攻勢，日裔美籍效力美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀隊的努特巴爾（Lars Nootbaar）首打席第一球就擊出一壘安打，接着中國隊先發投手王翔連續送出3次保送，日本隊兵不血刃先下一城。

沉寂兩局之後，日本4局下攻勢再起，中國一壘手曹傑失誤，努特巴爾上壘，並藉近藤健介的右外野一壘安打上到三壘；接下來大谷把一記變速球扛到左外野打到全壘打牆反彈形成二壘打，送回壘上兩位跑者，日本3比0領先。

讀賣巨人投手戶鄉翔征5上接替大谷登板，連續賞給中國隊3張老K（三振），威風八面，卻在6局上被梁培轟出左外野陽春彈，中國追成1比3。

來到7局下，效力橫濱DeNA海灣之星的牧秀悟轟出日本隊本屆第一支紅不讓，將球順勢扛出右外野全壘打牆外，比數拉開到4比1。

日本8下攻勢大爆發，大谷先敲一壘安打，接着山田哲人、甲斐拓也分別擊出帶有打點的安打，加上滿壘保送擠回分數，一口氣灌進4分，比賽大勢底定。終場日本就以8比1勝出。

© 2023 AFP