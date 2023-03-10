捷克奪隊史經典賽首勝 9局上3分炮逆轉中國

（法新社東京10日電） 今天在經典賽打完前6局還以4比1領先的捷克，7下被中國吃下4分大局反超，但9上靠穆西克揮出扭轉戰局的3分炮，單局進帳4分，最終8比5贏球，收下隊史經典賽首勝。

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世界棒球經典賽B組首輪賽事，今天中午在日本的東京巨蛋進行捷克對中國的比賽。

這場比賽開打後，捷克前兩棒接連敲安，一、三壘有人的情況下，第3棒的弗路普（Marek Chlup）打擊時，中國的外野手發生守備失誤，讓捷克先馳得點；1出局，一、二壘有人下穆西克（Martin Muzik）擊出高飛犧牲打，捷克進帳第2分，2比0領先。

3局上半，捷克的馬賈．門西克（Matej Mensik）將對方投手一記偏高的來球，擊成左外野方向陽春全壘打，捷克將領先擴大到3比0。這支全壘打是捷克隊史在經典賽的首轟。

捷克先發投手帕迪薩克（Daniel Padysak）今天投滿4局，有4次三振、2個保送，在一分未失的情況下功臣身退。

捷克5下一次雙殺不成，讓中國三壘上的跑者回到本壘，攻下他們此役的第1分；但6上節斯莫拉（Filip Smola）擊出三壘線邊，在兩名守備球員中間落地的安打，讓捷克再添分數，以4比1領先。

中國7下靠4支安打，和捷克投手奉送的2個保送、1次暴投，一口氣吃下4分大局，以5比4逆轉戰局。

但捷克9上1出局後，靠保送、二壘安打攻佔得點圈，穆西克適時將球轟出左外野大牆幫球隊逆轉，兩出局後再靠兩支安打串連收下第8分，最終以3分之差拿下勝利。

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