棒球經典賽：日本火力全開13比4大勝韓國 2連勝到手

（法新社東京10日電） 地主日本隊今天火力大放送，全場轟出包括1支全壘打在內的13支安打，終場以13比4大勝韓國隊，在世界棒球經典賽取得2連勝。

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第5屆經典賽參賽的20個國家隊伍分成A、B、C、D 4組，分別在台灣台中、日本東京、美國亞利桑那州、美國佛羅里達州爭取晉級機會。各組取前2名晉級八強淘汰賽。

日本獲勝之後戰績2勝0負，在B組5隊高居龍頭，澳洲與捷克均以1勝0負次之，韓國與中國都是2戰全敗。

韓國昨以7比8不敵澳洲，今有輸不得的壓力。3局上半，對澳洲之戰代打建功卻離壘慶祝被觸殺、遭韓媒以「荒唐」痛批的姜白虎，一上來就揮出中左外野二壘安打，下一棒梁義智逮住達比修有一顆84英里滑球轟出左外野全壘打牆外，為韓國先馳得點取得2比0領先。

接着金河成利用日本三壘手村上宗隆傳球失誤直奔二壘，李政厚補上一壘打送回金河成，韓國以3比0佔上風。

日本隊3局下立即還以顏色，源田壯亮保送加盜壘攻佔二壘，中村悠平也獲四壞上一壘，努特巴爾（Lars Nootbaar）把握機會敲安送回源田壯亮，日本搶回1分，近藤健介再轟中外野方向深遠二壘安打打下1分，接着吉田正尚在滿壘時一壘安打灌進2分，日本以4比3反超前。

達比修有主投3局後下場休息，總計投48球，其中31顆好球，被擊出包括一支全壘打在內的3支安打失3分，全部是責失分。

5局上半，第一位上場的近藤健介從韓國投手元兌仁手中扛出右外野陽春全壘打，單場第2記長打出爐；大谷翔平緊跟着繳二壘安打併推進到三壘，再靠着吉田正尚的高飛犧牲打跑回本壘，日本拉開到6比3領先。

第4局接替達比修有登板的今永升太，6上被樸健佑敲陽春彈，韓國追成4比6。

接替源田壯亮上場的中野拓夢6局下靠快腿跑出三壘打，接下來韓國投手投出2次保送外加1次觸身，免費奉送日本1分；今天繼續擔任第3棒指定打擊的大谷翔平一壘安再打回1分，加上村上宗隆的高飛犧牲打與吉田正尚、岡本和真的安打錦上添花，日本這局一口氣灌進5分，11比4遙遙領先。

日本7局下再靠2支一壘安以及韓國20歲投手李義理的暴投和四壞續得2分，比數來到13比4，差點達到7局相差10分提前結束比賽的標準。不過韓國第10任投手樸世雄登場解危成功，避免遭日本羞辱。

吉田正尚今天交出3安5打點的成績單，是日本打擊最大亮點；韓國先發投手金廣鉉與達比修有一樣，表現也不盡理想，投2局雖送出5次三振，但被敲3安失4分責失分。韓國今天總共派出多達10位投手，還是壓制不住日本的兇猛攻勢。

日本下一場將於台灣時間明晚6時迎戰捷克，韓國則是在12日上午11時與捷克交手。

© 2023 AFP