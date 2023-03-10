FIFA高層收賄案 前21世紀福斯高層判罪

（法新社紐約9日電） 一名前21世紀福斯公司（21st Century Fox）主管和一家阿根廷運動行銷公司今天在紐約獲判有罪，罪行是賄賂國際足球組織官員取得油水頗豐的電視轉播權。

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美國司法部聲明指出，52歲的前21世紀福斯主管羅培茲（Hernan Lopez）和阿根廷Full Play公司，被控參與行賄國際足球總會（FIFA）、南美足球總會（CONMEBOL）和中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）等機構官員的罪名均告成立。

同案被告馬蒂內茲（Carlos Martinez）則在布魯克林的聯邦法院審理7周後無罪獲釋。

羅培茲恐面臨最重40年有期徒刑，外加數以百萬計美元罰金。

設於布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的Full Play公司，負責人金奇斯兄弟（Hugo Jinkis、Mariano Jinkis）未到案，料將吃上數百萬美元罰金。

聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）說：「今天的判決是對正義和全球足球迷一次徹底勝利。」

審訊期間，法庭聽取南美足球總會官員如何收取3200多萬美元賄款，相關案情是2015年國際足球總會貪腐醜聞的一環，當時的醜聞重創國際足總。

阿根廷商人柏札科（Alejandro Burzaco）在承認捲入醜聞後為檢方作證。他告訴法庭，羅培茲、馬蒂內茲和他向南美足球總會高層官員提供回扣，取得轉播權。

美國當局揭發這起貪腐醜聞，最終導致前國際足球總會主席布萊特（Sepp Blatter）下台。

此案目前有20國的50多名被告，逾30名個人和法人被告認罪。

法庭得知回扣最主要受益者為南美足球總會權力最高層的其中6人，包括前總裁雷歐茲（Nicolas Leoz，已於2019年去世）、前阿根廷足球協會理事長葛倫杜納（Julio Grondona，2014年過世）及前巴西足球總會主席泰謝拉（Ricardo Teixeira）。

雷歐茲、葛倫杜納和泰謝拉2010年也是國際足球總會執行委員會成員，當時國際足總執委會讓俄羅斯取得2018年世界盃足球賽主辦權、卡達取得2022年世界盃主辦權，相關表決都蒙上行賄陰影。

根據證人柏札科，其他受賄的南美足總官員還包括南美足球總會副總裁費蓋瑞多（Eugenio Figueredo）、秘書長德魯卡（Eduardo Deluca）和財務長奧蘇納（Romer Osuna）。

柏札科的認罪協商包含與美國法庭達成協議，須處以2160萬美元罰金。

© 2023 AFP