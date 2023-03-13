經典賽澳洲首晉複賽 球員振奮激動

（法新社東京13日電） 澳洲今天8比3擊敗捷克，隊史首度打進世界棒球經典賽複賽，也讓澳洲的棒球成就達標新里程碑。

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澳洲在B組以3勝1敗分組第2之姿晉級，B組龍頭則為4戰全勝的日本。南韓、中國則遭淘汰。

澳洲過去第4次經典賽都止步於第一輪預賽，但內野手韋德（Logan Wade）賽前信心滿滿。

31歲的韋德說：「（晉級）對我們意義非凡。我們這麼多年的努力就是為此而來。」

這場在東京巨蛋的比賽，澳洲隊在第1局就展開攻勢，第二棒霍爾（Alex Hall）右外野陽春全壘打率先拿分，但是由業餘選手，甚至兼職球員組成的捷克隊，第3局以2支安打加上對方投手不穩，也拿下1分將比數扳平。

雙方先發投手今天表現都不錯，值得一提的是本職消防員的捷克隊投手施奈德（Marks Schneider），力守5.1局只讓澳洲隊擊出1支安打，精采表現讓他在全場掌聲中退場，雙方打完6局1比1。

比賽進入7局，澳洲隊終於擺脫捷克隊糾纏，先以保送及安打攻佔一、二壘，然後韋德（Logan Wade）揮出右外野二壘安打送回2名跑者，澳洲隊3比1領先；然後第8局澳洲隊攻勢又起，霍爾再度造成傷害，一記三壘安打送回2名跑者，澳洲這局將比數拉開至6比1。

8局下捷克反攻，3支安打加上對手暴投追回2分，不過捷克隊後援投手戰力有限，守不住澳洲隊自7局起的一陣猛攻，在最後3局共丟7分，最終澳洲隊8比3贏球，自力晉級複賽。

© 2023 AFP