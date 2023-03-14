楚勞特發威美打線回神 經典賽大破加拿大

（法新社洛杉磯13日電） 世界棒球經典賽美國隊長楚勞特（Mike Trout）轟三分炮，前場遭墨西哥痛擊的鑽石打線回神，今天12比1大勝加拿大讓勝場開張。

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美國昨天5比11敗給墨西哥還差點被對方「扣倒」，打擊熄火、投手崩盤是慘敗的關鍵。

今天對加拿大時美國豪華打線終於發揮，1局下半亞瑞納多（Nolan Arenado）二壘安打先打進2分，之後塔克（Kyle Tucker）高飛犧牲打、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的安打各讓美國進帳1分。

接下來美國靠滾地球、馬林斯（Cedric Mullins）的三壘安打各添1分，美國隊長楚勞特（Mike Trout）再補上一支3分炮，首局打完就以9比0領先。

加拿大2上靠楊恩（Jared Young）的陽春彈追回1分，但美國下個半局攻勢再起。

2下美國首名打者亞瑞納多獲保送，安德森（Tim Anderson）1出局後的三壘安打讓球隊進帳第10分，瑞爾穆托接着揮出高飛犧牲打再下一城，透納（Trea Turner）隨後再擊出一支陽春全壘打，讓美國兩局打完就以12比1遙遙領先。

此役美國先發投手林恩（Lance Lynn）投滿5局，賞給對手6次三振，沒有任何保送，只被擊出2支零星安打，挨1轟掉1分；接替他投球的米柯拉斯（Miles Mikolas）後援2局無失分，讓美國7局打完以11分差距提前結束比賽。

賽後美國戰績2勝1敗，在C組暫居第1。

© 2023 AFP