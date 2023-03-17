澳洲男子超越極限 衝浪40小時打破世界紀錄

（法新社雪梨17日電） 澳洲男子強斯敦（Blake Johnston）今天打破衝浪時間最長的世界紀錄，並將紀錄一舉增加10個小時，來到40個小時。

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40歲的前職業衝浪選手強斯敦在打破先前由南非選手恩斯林（Josh Enslin）創下的30小時11分鐘紀錄時激動落淚。

強斯敦在雪梨克羅納拉海灘（Cronulla Beach）數百名歡呼的支持者面前，勇敢地面對成群水母和棲息着多種鯊魚的漆黑海洋。

他在被允許短暫進食和飲水的休息時間，簡短地感謝支持群眾，然後重新回到海中，嘗試將紀錄推進到40個小時。

強斯敦在16日凌晨1時開始挑戰，使用大型探照燈照亮海面。雪梨目前迎來一波小熱浪，水溫一直維持在溫暖的攝氏24度左右。

強斯敦挑戰紀錄是為了替宣導心理健康籌款，緬懷10年前自殺身亡的父親。他最終踏上超過700個浪頭，籌款超過33萬澳幣（約新台幣675萬元）。他締造的正式衝浪時間紀錄將於之後公布。

他原本打算挑戰跑步1000公里來籌款，但發現先前的衝浪紀錄「只有」30小時後，決定改為衝浪。

強斯敦事前預料耳朵感染、脫水和睡眠不足會讓他的身體達到極限。他的弟弟班（Ben）表示，他們也替可能遭遇鯊魚攻擊的危險情況做好準備。

這不是強斯敦第一次參加馬拉松式的體能挑戰大賽。2020年，他沿着雪梨南部崎嶇的海岸線跑了100公里，其中絕大部分是赤腳完成。

© 2023 AFP