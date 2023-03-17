經典賽「磨出勝利」手勢大紅 日本胡椒罐銷量暴增

（法新社東京17日電） 美國加州出生的努特巴爾在世界棒球經典賽之前不曾為日本隊出賽，但他在慶祝好表現時模仿旋轉磨胡椒罐的手勢，讓他在日本愈來愈紅，也帶動胡椒研磨罐的銷售成績上揚。

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25歲的努特巴爾（Lars Nootbaar）職司外野手，他是第一位在日本以外出生，並代表日本出賽經典賽的棒球選手。他每次擊球後都會作出模仿磨胡椒的手勢，代表他想為球隊「磨出」勝利。

他的慶祝手勢在經典賽期間走紅，隊友紛紛加入湊熱鬧的行列，還有球迷將胡椒研磨罐帶到球場。

努特巴爾在加州出生長大，幾乎不會說日語，但他因為母親久美子是日本人而取得為日本國家隊效力的資格。

東京一家拉麵店為了努特巴爾特別推出限定版「努特巴爾拉麵」，是以醬油湯頭為基底，加上大蒜與磨碎胡椒的特殊口味。一家廚具店則表示，胡椒研磨罐的銷售額成長了15%。這突顯日本粉絲是如何喜愛努特巴爾。

努特巴爾人氣超旺，大概只有超級球星大谷翔平才能享有比他更多的掌聲。日本隊目前在經典賽5戰全勝，已晉級將在邁阿密舉行的四強賽。

在日本隊以9比3戰勝義大利之前，努特巴爾說，「聽說全國各地的胡椒研磨罐，過去一周的銷量增加很多」。

「球迷喜歡我，球隊喜歡我，能夠做我自己真的太棒了。我真的沒想到會變成這樣。」

努特巴爾2021年在美國職棒大聯盟的紅雀隊首次亮相，但在經典賽之前，日本幾乎沒有人知道他。

努特巴爾說，能代表日本隊出賽是「夢想成真」，而他已用一系列充滿活力的表現，充分回報日本隊總教練栗山英樹的信任。

© 2023 AFP