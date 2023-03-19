一度因批英移民政策遭換 王牌主持人回BBC播球

（法新社倫敦18日電） 林納克一度因為批評英國政府的非法移民政策被英國廣播公司（BBC）換掉，因此引發軒然大波，但他已在今天回到BBC播球。

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林納克（Gary Lineker）是前英格蘭足球隊隊長，現在是BBC薪水最高的主持人。他上個周末批評英國保守黨打擊非法移民的政策與納粹時代沒兩樣，接着便遭BBC強迫交出主持棒。

林納克一被停職，許多主持人與球評為了表達對他的支持，紛紛拒絕上工，造成BBC體育節目大亂。

雙方13日取得妥協方案，BBC同意讓林納克重返螢光幕前，同時將針對其社群媒體規範展開獨立檢討作業。

林納克今天在英格蘭足總杯（FA Cup）曼城（Manchester City）對伯恩利（Burnley）8強賽的現場轉播期間表示：「很高興能在這裡。」

林納克在曼城主場阿提哈德球場（Etihad Stadium）播報賽事，意味他今晚不會主持BBC「本日賽事」（Match of the Day）節目，介紹英格蘭足球超級聯賽（Premier League）焦點。

「本日賽事」是全球最長壽的足球電視節目，本月11日首度出現沒有主持人、球評的窘境，20分鐘的賽事焦點只聽得到群眾的喧嘩聲。

© 2023 AFP