世界田總開會 從嚴規範跨性女將資格

（法新社巴黎20日電） 世界田徑總會（World Athletics）可望在23日由理事會議對跨性別女選手訂定更嚴格參賽標準，並取消因禁藥議題而對俄國田徑協會的禁令。

廣告 繼續瀏覽後續

奧運最大主要項目的田徑對跨性與多元性別采相對寬容作法，不像游泳項目禁止跨性別女選手參賽，以免具男性生理優勢者出賽造成不公。

世界田徑總會之前表示，他們傾向訂定更嚴的參賽資格而非禁止，希望透過對睾固酮（testosterone）設限作為判定參賽資格標準。

目前世界田徑總會的首選方案是修改對變性運動員和歸類為多元性別（DSD）選手的規定；最受矚目的多元性別運動員莫過於拿過兩面奧運800公尺賽跑金牌的南非選手瑟夢雅（Caster Semenya）。

根據世界田徑總會規畫，欲參加女子組比賽，跨性與多元性別選手血液睾固酮濃度，必須從現行每公升5奈米莫耳（nanomoles per litre）減至2奈米莫耳，且須維持這個標準以下2年，而非現行僅需1年。

這項修正規定將於21日展開的世界田徑總會理事會議討論及表決，23日公布最後決定。

理事會議另一重要議程是關於俄國選手。當前全球各運動賽事機構都在討論是否讓他們在2024年巴黎奧運前重回賽場的可能性。

世界反禁藥組織（WADA）調查認定「禁藥文化根深蒂固」後，俄國田徑協會自2015年就被拒於國際競賽門外，不能舉辦隸屬世界田總的運動項目，也不準派隊參加相關國際錦標賽。

田徑超級大國俄羅斯若想重返國際賽場，必須滿足一系列嚴格條件，包括建立對禁藥零容忍的文化和有效的反禁藥結構。

不過取消對俄國田徑協會的禁藥制裁幾無立即影響性，因為自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，所有俄國與白俄運動員在「可預見的未來」均被禁止參賽，就算選擇不披國家隊戰袍改用中立選手身分亦然。

© 2023 AFP