兩度延長不敵公牛 76人終止8連勝 季後賽門票再等等

（法新社費城20日電） 美國職籃NBA芝加哥公牛球星德羅森（DeMar DeRozan）今天攻下25分，率隊在兩度延長比賽後以109比105分驚險扳倒費城76人，終結76人的8連勝。

廣告 繼續瀏覽後續

目前炙手可熱的76人一直鎖定在主場富國銀行中心（Wells Fargo Center）鄉親觀眾面前贏球，拿下季後賽門票。

這場比賽中，儘管76人的恩比德（Joel Embiid）攻下37分，這也是這位MVP大熱門人選連續第10場囊括30分的表現，但今天仍然不敵頑強的客軍公牛，76人須再等等，才能取得季後賽門票。

這場比賽在第四節結束前，恩比德在隊友馬克西（Tyrese Maxey）一記三分球不進後，未能把球撥進籃框，76人錯失奪勝的機會。

恩比德在第一度延長賽最後一分鐘時，讓76人以99比97領先，但公牛德羅森隨後的上籃將比分扳平。

德羅森在第一度延長賽結束前不到兩秒一記三分球失手，比賽進入第二度延長賽。

在第二度延長賽中，76人一度以105比101領先，看起來已經控制這場比賽，但由於恩比德犯滿離場，公牛連下8分，最終拿下這場比賽的勝利。

這是恩比德在職業生涯12度對陣公牛中，首次落敗。

公牛的戰績在這一勝後提高到34勝37負，在東區仍排名第10，使他們有機會參加排名第7至第10球隊之間的附加賽，爭奪季後賽最後兩張門票。

76人輸掉這場比賽後，以48勝23負的戰績在東區排名第3，距離正式進軍季後賽還需要一場勝利。

© 2023 AFP