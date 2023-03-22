大谷翔平三振天使隊友楚勞特 日本經典賽奪冠

（法新社邁阿密21日電） 在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰僅領先1分的情況下，日本在9局上半推出王牌大谷翔平登板救援，他以再見三振解決自己在天使的隊友楚勞特（Mike Trout） ，讓日本3比2擊敗美國，拿下隊史第3冠。

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曾在經典賽拿過冠軍的日本、美國，今天在第5屆賽事的冠軍戰交手。

美國靠特納（Trea Turner）的陽春炮在2上先馳得點，日本下個半局就先靠村上宗隆的陽春彈扳平，隨後又拿下超前分，取得2比1領先。

4下岡本和真揮出陽春全壘打，讓日本3比1擴大領先，但舒瓦伯（Kyle Schwarber）在8上回敬一發陽春彈，將雙方分差縮小到剩下1分。

在僅剩1分領先的情況下，日本9上推上大谷翔平後援，完成救援工作。

日本小組賽4戰全勝，以B組龍頭之姿輕鬆晉級8強淘汰賽。

8強戰日本以9比3擊敗義大利，輕鬆進到4強；但對墨西哥一役，日本先發投手佐佐木朗希遭3分炮狙擊而一路落後，9下在大谷翔平的帶動，及村上宗隆揮出再見安打的情況下，驚險闖進冠軍戰。

日本2006年拿下首屆經典賽冠軍，2009年完成2連霸，接下來兩屆都獲季軍，今天再度奪冠，在至今5屆經典賽中，拿下傲人的3座冠軍。

© 2023 AFP