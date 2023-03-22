NBA傳奇中鋒利德辭世

（法新社紐約21日電） 美國職籃NBA紐約尼克今天發布聲明證實，曾帶領尼克抱走兩屆總冠軍的指標球星「隊長」利德（Willis Reed）辭世，享壽80。

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利德1970年和1973年助尼克拿下總冠軍，且兩度獲選為總冠軍賽最有價值球員。

尼克在聲明中說：「尼克球團沈痛宣布，我們愛戴的隊長利德已經辭世。我們哀悼之餘，也會致力維護他留下獨一無二的領導能力、犧牲奉獻的精神和職業道德，這是他之所以是冠軍里的冠軍的原因。他的榮耀將永久留存，希望大家在這個艱難的時刻尊重其家人的隱私。」

在1964至1974年的10年球員生涯中，利德在攻守兩端都以不畏身體碰撞而聞名。

他生涯累積1萬2183分、場均18.7分，總共拿下8414個籃板和1186次助攻。

在他豐功偉業的生涯中，最為人津津樂道的是1970年總冠軍戰對上洛杉磯湖人。當時利德在第5戰大腿肌肉撕裂，第6戰被迫坐板凳，只能眼睜睜看着張伯倫（Wilt Chamberlain）砍下45分和27個籃板，讓湖人把系列賽扳成3比3平手。

令人難以置信的是，利德在第7戰回歸，在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）一開賽就為球隊得分，之後全力防守張伯倫。

他最終在半場結束前退場，當時尼克已以61比37遙遙領先，最終113比99獲勝，勇奪總冠軍。

利德接受賽後訪問時解釋第7戰上場的決心，「我覺得我要上場，我不知道能幫上多少忙，我只是說，『希望能打場精彩的好球，希望球隊表現出色，希望我們會贏』。」

「我做了我能做的一切，因為我不知道明年是不是會再回到這裡。今年我們在這，就讓我們今年贏得勝利。」

© 2023 AFP