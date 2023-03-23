瑞信收購案 體壇贊助合約恐生變

（法新社日內瓦22日電） 瑞士銀行（UBS）日前宣布收購瑞士信貸銀行，雖避免讓全球陷入金融危機，卻也讓許多運動明星、隊伍和利潤豐厚的賽事贊助合約被打上大大的問號。

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瑞士國家足球隊、網球名將費德瑞（Roger Federer）、西班牙高球好手賈西亞（Sergio Garcia）以及蘇黎世（Zurich）的新體育館，都由瑞士信貸（Credit Suisse）贊助。

瑞信上周股價暴跌，在瑞士政府、金融主管機關和央行斡旋下，這起規模高達30億瑞士法郎（約32億3000萬美元）併購案於19日倉促拍板。

高爾夫、馬術賽事及瑞士體育援助基金會（Swiss Sport Aid Foundation）也依賴瑞信的資助。瑞士體育援助基金會支持小眾運動中才華洋溢的年輕運動員。

瑞信自豪表示：「我們的贊助反映出我們對於卓越、永續性和夥伴關係的熱情。」

「新蘇黎世日報」（Neue Zurcher Zeitung）指出，無論瑞信如何深陷醜聞或調整其策略，「這家銀行一直都是體育的可靠夥伴」。

瑞信發言人告訴法新社：「目前我們將持續不變地維持相應的承諾。」

但瑞銀着重一級方程式賽車（Formula One）、體操和冰球，有自己的體育贊助組合，不一定會持續瑞信的贊助協議。

© 2023 AFP