凱恩歐國杯踢進12碼 成英格蘭隊史進球王

（法新社倫敦23日電） 英格蘭的凱恩今天在2024歐洲國家杯會外賽攻進一記12碼，讓球隊2比1擊敗義大利，他在國家隊的總進球數因此超越魯尼，成為新一任隊史進球王。

廣告 繼續瀏覽後續

另外一場比賽，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天「梅開二度」獨進兩球，率葡萄牙以4比0輕鬆擊敗列支敦斯登。這場比賽是C羅在國際賽踢的197場球，讓他成為在國際賽出場最多的球員。

英格蘭與義大利之戰，萊斯（Declan Rice）進球讓英格蘭在比賽第13分鐘就領先，凱恩（Harry Kane）在這場他披英格蘭戰袍的第81場比賽，於比賽第44分鐘攻進12碼，踢進他在國際賽的第54球。

英格蘭隊長凱恩今天罰球破網，讓他超越自己與名將魯尼（Wayne Rooney）共同保持的國際賽53顆進球隊史紀錄。

凱恩說：「感謝所有能讓我走到這裡的人，這是一個美好的夜晚，我們已經很久沒在義大利贏球了，所以這場比賽可以進球、能夠拿下比賽勝利，真是太特別了。」

總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）率領的英格蘭，在2020歐洲國家杯冠軍戰敗給義大利，今天兩隊狹路相逢，英格蘭獲勝算是報了一箭之仇。

這場比賽是英格蘭在卡達世界盃足球賽8強戰，以1比2敗給法國後的首場國際賽，此役他們在比賽的前45分鐘佔盡優勢。

在義大利未能把角球清掉的情況下，萊斯在比賽第13分鐘就攻進他生涯在國家隊的第3個進球。

在義大利的狄羅倫索（Giovanni Di Lorenzo）於禁區出現手球，讓凱恩有機會罰球後，造就了這歷史性的時刻。

效力英格蘭足球超級聯賽（Premier League）托登罕熱刺隊（Tottenham Hotspur）的前鋒凱恩，讓義大利門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）撲錯了方向，這讓凱恩在世界盃未攻進12碼、導致英格蘭於8強止步的陰霾一掃而空。

義大利在中場休息結束後展開反撲，出生於阿根廷的前鋒雷特吉（Mateo Retegui）在他國際賽處女秀攻破對手球門。

在蕭奧（Luke Shaw）很快地接到兩張黃牌被迫退場之際，英格蘭在最後10分鐘面臨苦戰，但他們挺了過來，拿下1961年以來在客場對義大利拿下的首勝。

肯恩說：「我們覺得自己是全歐洲最好的球隊之一，進到球場並拿出今天這樣的表現，顯示我們已經準備好要迎接下一個挑戰了。」

C羅在里斯本則度過另一個具有歷史意義的一晚，標誌着葡萄牙總教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）對C羅的敬意。

38歲的C羅先前在卡達世界盃丟掉先發位置，但他今天站上球場，超越科威特的穆塔瓦（Bader Al-Mutawa）所締造男子球員在國際賽出賽196場的紀錄。

葡萄牙上半場以2比0領先，下半場C羅先靠着一記12碼，讓球隊將領先擴大到3比0，接着在比賽第61分鐘攻進自由球，讓葡萄牙最終以4比0大勝。

© 2023 AFP