伊布登歐國杯資格賽史第2老選手 瑞典卻慘敗

（法新社瑞典索爾納24日電） 瑞典足球傳奇前鋒球星伊布拉欣莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）今天在對比利時之戰一度榮登歐國杯資格賽史最年長出賽球員，但紀錄很快被他人改寫，瑞典也以0比3慘敗。

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這場2024歐國杯資格賽瑞典對比利時之戰是在瑞典的索爾納（Solna），現年41歲的伊佈於第73分鐘時替補上陣。

伊布出生於1981年10月3日，他出場時成為歐國杯資格賽史最年長出賽球員，但紀錄很快就被稍晚另一場直布羅陀對希臘的資格賽打破。出生於1981年9月29日的直布羅陀前鋒卡斯西奧羅（Lee Casciaro）出賽，硬是將歐國杯資格賽最年長選手頭銜奪走。

目前效力義甲AC米蘭的伊布，上周締造義甲史上最年長進球選手紀錄。

本周稍早伊布還說希望能打進明年在德國的歐國杯會內賽，屆時滿42歲的他將會是歐國杯會內賽史最年長選手。

不過伊布的美夢今天遭比例時狠狠打醒，比利時隊盧卡庫（Romelu Lukaku）獨進3球上演帽子戲法，送給球隊新帥泰德斯科（Domenico Tedesco）執教首戰就贏球的賀禮。

© 2023 AFP