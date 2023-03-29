IOC提讓雙俄選手以中立身分參賽 遭國際社會批評

（法新社洛桑28日電） 國際奧會主席巴赫今天建議，讓俄羅斯與白俄羅斯運動員以中立的個人身分參賽，但婉拒對決定兩國選手能否參加2024巴黎奧運一事給出時間表，這獲得烏克蘭方面的肯定。

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國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，國際奧會執行委員會已經向各國際單項運動總會與國際體育賽事的組織委員會提出建言，讓「持俄羅斯和白俄羅斯護照的運動員，只能以中立的個人身分參賽」。

此舉「延緩」俄羅斯和白俄羅斯運動員參賽巴黎奧運的決定，烏克蘭表示歡迎。

烏克蘭的體育部長古澤（Vadym Gutzeit）在臉書（Facebook）上說：「關於准許俄羅斯、白俄羅斯運動員參加2024巴黎奧運的決定已經延緩。」

「我們將共同努力，讓俄羅斯的愛國分子無法進到國際賽場。」

但國際奧會的態度在國際間並未獲得肯定。

德國體育部長費瑟（Nancy Faeser）稱讓俄羅斯、白俄羅斯運動員以中立身分回歸的建議，就像對烏克蘭運動員「賞了記耳光」，並稱烏國選手「值得國際體育界為他們團結起來」。

「國際體育界必須毫不含糊地譴責俄羅斯殘酷的侵略戰爭，只有在完全排除俄羅斯、白俄羅斯運動員的情況下，才能做到這一點。」

波蘭也在今天猛烈抨擊國際奧會，稱這是國際奧會高層「丟人現眼的一天」。

© 2023 AFP