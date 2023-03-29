IOC期雙俄選手以中立身份參賽 俄羅斯怒轟歧視

（法新社洛桑28日電） 國際奧會期盼為俄羅斯、白俄羅斯選手解套，讓他們能以中立的個人身分參賽，但此舉引發多國反彈，俄羅斯也稱，強迫俄羅斯人以中立身分參賽，將如同「歧視」。

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國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，國際奧會執行委員會已經向各國際單項運動總會與國際體育賽事的組織委員會提出建言，讓「持俄羅斯和白俄羅斯護照的運動員，只能以中立的個人身分參賽」。

俄羅斯新聞機構引述俄國奧會主席波茲尼亞科夫（Stanislav Pozdnyakov）說：「宣布（讓我們）重返國際賽事的標準讓人無法接受，這是種基於國籍的歧視。」

波茲尼亞科夫表示：「（國際奧會）執委會的決定是場鬧劇，違反了國際奧會和聯合國原則。我們要求讓所有國家的運動員享有平等的待遇。」

巴赫重申，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月下令全面入侵烏克蘭後，「對那些應該為戰爭負責的俄羅斯和白俄羅斯國家、政府」，制裁必須持續實施。

這意指俄羅斯、白俄羅斯無法在其領土上舉辦國際體育賽事。

除此之外，「在任何體育賽事或會議，包括所有的場館，都不能出現這兩個國家的國旗、國歌、代表色或其他任何標誌」。另外，「俄羅斯和白俄羅斯政府或國家官員，不得被邀請或認可參加任何國際體育賽事或會議」。

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