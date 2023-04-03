老鷹延長賽罰球取勝 獨行俠恐與季後賽絕緣

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（法新亞特蘭大2日電）獨行俠厄文（Kyrie Irving）今天41分的好表現，不過仍是不敵亞特蘭大老鷹隊的全場奮戰。老鷹獲勝後讓獨行俠瀕臨淘汰，恐無緣季後賽。另一方面，尼克隊主場擊敗巫師，自力拿下季後賽席次。

老鷹與獨行俠這場在亞特蘭大進行的激戰中，獨行俠的厄文在延長賽還剩1.8秒時付出代價昂貴的犯規，讓對手楊恩（Trae Young）取得致勝的2個罰球機會，終場老鷹隊就以132比130在主場險勝獨行俠。

這場比賽緊張到終場，厄文帶領獨行俠從落後15分的情況下追平；厄文看起來給獨行俠帶來新生，他在正規時間還剩37.5秒時先是一記精彩的切入後反手上籃，隨後跳投將比分扳成121比121。

老鷹隊隨後憑藉貝伊（Saddiq Bey）的補籃再次領先，將比分改寫成123比121。

卡佩拉（Clint Capela）對伍德（Christian Wood）犯規，讓獨行俠獲得兩次罰球，並有機會在比賽還剩1.2秒時扳平。不過伍德在罰球線上第二罰失手，老鷹隊似乎安全度過。

然而在正規賽還剩0.4秒時，卡佩拉又犯下一規，讓獨行俠有機會奪取勝利，但麥吉（Javale McGee）也是兩罰中一，比賽進入延長。

厄文似乎再一次拯救獨行俠，延長賽剩不到30秒時候，他又一次反手上籃將比分追成130比130。

但是厄文的英雄表現終究徒勞，因為他犯規送楊恩上罰球線，一切的努力最後卻讓老鷹隊控球後衛楊恩順利關門。

楊恩得到24分和12次助攻，而莫瑞（Dejounte Murray）則以25分居老鷹全隊之冠，7名老鷹球員得分達到2位數。

這場勝利讓老鷹有望在例行賽還剩4場比賽的情況下參加附加賽。老鷹隊目前以39勝39負的戰績在東區排名第八。

不過獨行俠在這場代價高昂的失敗後，季後賽希望正迅速消失中。獨行俠目前在西區排名11，落後雷霆隊。雷霆目前排名第10，也是進入附加賽的最後一個席次。 在今天其他比賽中，尼克隊在主場以118比109擊敗華盛頓巫師隊，取得了季後賽席次。

© 2023 AFP