紐敦與薩諾戈繳雙十 康乃狄克5度NCAA男籃奪冠

（法新社休士頓3日電） 在紐敦與薩諾戈兩人的得分、籃板都達兩位數的情況下，康乃狄克大學今天76比59擊敗聖地牙哥州大，隊史第5次在NCAA一級男籃收下冠軍。

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隊史從未在全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽奪冠的聖地牙哥州立大學（San Diego State University），今天開賽一度以10比6領先，但接下來進攻大當機，長達11分鐘的時間沒有靠投籃拿下分數，只靠罰球進帳5分。

康乃狄克大學（University of Connecticut）此時趁勢拉出一波20比5猛攻，反以26比15超前，並在上半場取得36比24優勢。

上半場康乃狄克的三分球命中率3成75，優於對手的2成73，且康乃狄克的整體投籃命中率達5成，高出聖地牙哥州大的2成86一大截。

康乃狄克上半場得分多點開花，8名有出賽的球員都有進帳，其中以紐敦（Tristen Newton）攻下的9分最高；聖地牙哥州大上半場先發5人都有得分，但替補球員全都一分未得。

聖地牙哥州大下半場在強生（Keshad Johnson）的兩罰俱中後，完成14比4的一輪猛攻，一度將落後縮小到剩下5分差距，但康乃狄克隨即靠霍金斯（Jordan Hawkins）砍進的三分球擋下攻勢，並拉出13比4的尾盤，在聖地牙哥州大的艾爾傑（Cade Alger）於三分線外跳投失手後，康乃狄克以17分之差收下勝利及隊史第5座NCAA一級男籃冠軍 。

康乃狄克的紐敦、薩諾戈（Adama Sanogo）今天分別攻下全場得分前兩高的19分、17分，兩人都抓下全場最多的10個籃板，雙雙繳出「雙十」成績單，砍進兩記三分球的霍金斯則是貢獻了全場第3高的16分。

聖地牙哥州大有3人得分達兩位數，其中以強生攻下14分最高，特拉梅爾（Darrion Trammell）與巴特勒（Lamont Butler）則各拿13分。

康乃狄克在季後賽前兩輪都以兩位數差距輕鬆贏球，晉級到「甜蜜16強」（Sweet 16）；接着以23分之差擊大勝阿肯色大學（University of Arkansas）前進「菁英8強」（Elite Eight），然後以82比54痛擊岡薩加大學（Gonzaga University）挺進「最終4強」，再以13分的分差打贏邁阿密大學（University of Miami）收下冠軍戰門票。

© 2023 AFP