公鹿字母哥缺陣例行賽封王 擁季後賽主場優勢

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（法新密爾瓦基5日電）戰力強大的公鹿隊今天在「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）缺陣下，仍以105-92擊敗作客的公牛隊。公鹿例行賽的第58勝已是全聯盟今年例行賽最佳戰績，全隊可在季後賽中享有主場優勢。

公鹿隊在這場比賽中，波蒂斯（Bobby Portis）得27分，包括6個三分球，羅培茲（Brook Lopez）也有26分，這場勝利讓東區與整個聯盟季後賽第一種子提前出爐。

公鹿隊主將安特托昆博今天休兵，不過全隊以平衡的進攻火力展現戰力深度。控球後衛哈勒戴（Jrue Holiday）承擔組織工作，自拿20分，外加15次助攻與8個籃板，而卡特（Jevon Carter）也得了16分。

公鹿隊的進攻火力在第3節扭轉局面，一波15-0的攻勢扭轉原本以51比61落後的劣勢，反將比數超前至66比61。

對公鹿隊總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）來說，球隊今天晚上唯一問題是密道頓（Khris Middleton）的傷痛隱憂，他上場只打了不到9分鐘，就因膝傷離場。

公鹿今天拿下全聯盟第一，全隊主力可在例行賽最後兩場比賽中休息，例行賽將在9日結束，季後賽將於15日開始。不過公鹿首輪對手是誰，要到下周附加賽結果出爐後才能確定。

© 2023 AFP