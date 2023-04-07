美跨性別女童經最高法院裁定 暫可加入女子運動團隊

（法新社華盛頓6日電） 針對西維吉尼亞州不準跨性別女童加入女子運動團隊的禁令，今天由美國最高法院裁定不會生效，相關的訴訟目前正由美國司法體系審理。

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在最高法院大法官投票後，此案以7比2通過，裁決並未說明相關細節，但這起案件的原告，12歲的跨性別學生裴柏-傑克森（Becky Pepper-Jackson）將暫時被允許和中學裡的女同學一起參加賽跑。

最高法院兩名最保守的大法官阿利托（Samuel Alito）和湯姆斯（Clarence Thomas）都投下反對票。

裴柏-傑克森於2021年首度提起訴訟，要擋下西維吉尼亞州的法令。該法禁止出生時生理性別為男性的學生參加學校女子組的競賽。

幾經波折，聯邦上訴法院2月決定，在她上訴期間凍結該法實施。

接下來在3月的時候，西維吉尼亞州在保守的捍衛自由聯盟 (Alliance Defending Freedom) 支持下，要求最高法院推翻上訴法院的裁定。

他們主張：「生理上男女的差別，在體育上是很關鍵的。」

裴柏-傑克森的律師團說，正在使用青春期阻斷劑的裴柏-傑克森已經代表學校的女子隊參加好幾季比賽，且「沒有發生任何插曲」。

他們在上訴法院的文件中說：「雖然她比賽成績經常是吊車尾，但她已從校園體育活動中獲益，她的母親也從未看（她）如此快樂過。」

美國民權聯盟（ACLU）今天對裁定表示歡迎，並表示：「我們很高興最高法院今天宣布，這不會有什麼突髮狀況，裴柏-傑克森應該獲准在她就讀中學的田徑隊，繼續和她的隊友一起練習。」

美國民權聯盟也補充道，阻止她參加團體運動，是「毫無道理且殘忍的。」

體育圈的跨性別運動員已經成為美國熱門的政治議題，尤其是保守派宗教分子，特別反對讓她們加入女子隊。

迄今為止，最高法院一直避免牽涉其中，但有一個例外，那就是2020年時，最高法院曾裁定不準一間禮儀公司開除一名跨性別員工。

© 2023 AFP