籃網破解魔術搶下季後賽資格 勇士湖人持續激戰

（法新社洛杉磯7日電） 美國職籃NBA布魯克林籃網今天以101比84擊敗奧蘭多魔術，確定將以東區聯盟第6種子之姿進入季後賽，無需落入附加賽爭搶季後賽資格。

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東、西區聯盟例行賽落幕後，戰績排名第7至10的球隊將在附加賽中爭奪最後兩個季後賽席次。

附加賽由分區第7、第8名對戰，勝隊成為分區第7種子，敗隊則與第9、第10名之間交手後的勝隊對決，以決定第8種子、也就是最後一張季後賽門票誰屬。

東區季後賽名單逐漸清晰，但狂野的西區仍有變數，金州勇士、紐奧良鵜鶘及洛杉磯湖人競爭相當激烈。

邁阿密熱火今天以108比114敗給已無緣季後賽的華盛頓巫師，將名列東區第7名時，與魔術之戰進入第4節的籃網就清楚已確保第6種子地位。 即使得到熱火相助，對於本季動蕩不安的籃網而言，仍值得慶祝確定打進季後賽。籃網諸事不順，先是總教練奈許（Steve Nash）因開季戰績不佳被開除，接着是球星厄文（Kyrie Irving）因反猶風波遭禁賽。

到了今年2月，籃網進行令人震驚的重磅交易，陸續送走厄文和杜蘭特（Kevin Durant）。

© 2023 AFP