快艇擊敗拓荒者 有助季後賽席次

（法新社洛杉磯8日電） 洛杉磯快艇隊的雷納德（Kawhi Leonard）今天勇奪27分，替補的鮑爾（Norman Powell）也貢獻23分，全隊最終以136-125擊敗波特蘭拓荒者隊，距季後賽席次又更近一步。

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快艇隊在拿下這場勝利後，目前戰績與衛冕冠軍勇士隊同為西區第5，但快艇隊是否能直接進入季後賽，而不是排在西區第7至10名之間打附加賽，這要等明天例行賽最後一天的賽事結果出爐後才能決定，明天NBA各隊都將會出戰。

快艇隊在這場比賽中，開賽一度落後拓荒者隊多達10分，不過在上半場結束前將比分差距縮小到6分，中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）表示，「我們開賽暖機有點慢」，「我們知道必須振作，需要一場勝利，因此帶勁地完成任務。」

快艇隊在第3節以45-26反超拓荒者，控制了整場局面。雷納德本節拿下13分，全隊全場12個三分球，有8個是在這節投進。快艇隊接着在第4節將領先優勢擴大到最多19分。

雖然明尼蘇達灰狼隊以151-131大勝聖安東尼奧馬刺隊，不過快艇隊的勝利讓灰狼隊只能參加附加賽。參與附加賽的4支球隊，將爭奪兩個季後賽席次。

快艇隊明天將迎戰排名第4的太陽隊，季後賽排名也將隨之出爐，快艇與太陽之戰可能是季後賽第一輪的預演。

灰狼隊在與馬刺的比賽中，全隊投進賽季最多的24個三分球，並於此役中寫下隊史得分紀錄。愛德華茲（Anthony Edwards）投中4顆三分球，砍下全場最高的33分。

湯斯（Karl-Anthony Towns）為灰狼隊貢獻22分，灰狼在西區穩坐第9，如果明天擊敗排名第8的鵜鶘隊，例行賽排名可能會上升。 鵜鶘隊明天如果拿勝，這樣就會對目前排名第7的湖人隊形成壓力，湖人隊在例行賽最後一戰是對上猶他爵士隊。

© 2023 AFP