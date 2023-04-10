灰狼闖進附加賽對戰湖人 戈貝爾打自家人遭撤下

（法新社明尼阿波利斯9日電） 明尼蘇達灰狼隊今天拿下與湖人對戰的附加賽門票，他們以113比108擊敗鵜鶘，不過中鋒戈貝爾因毆打隊友被踢出比賽，同時小前鋒丹尼爾不滿自己表現，用手捶牆導致骨折，接下來賽事可能報銷。

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灰狼隊今天在NBA例行賽最後一天的賽程中，自鵜鶘隊手中拿下西區排名第8，總教練範奇（Chris Finch）表示這是「絕對瘋狂的一場比賽」。

這場勝利代表灰狼如果在11日的附加賽戰勝湖人，就可以直接晉級季後賽，不過就算輸球也有第二次機會，那就是必須擊敗鵜鶘與雷霆的附加賽贏家。

灰狼在對鵜鶘的比賽中先是落後12分，當時戈貝爾（Rudy Gobert）與隊友安德森（Kyle Anderson）在第2節暫停期間雙方言語激烈衝突，戈貝爾對安德森揮拳，隊友連忙將兩人拉開。

根據美國運動頻道ESPN報導，戈貝爾與安德森之間的衝突起於比賽暫停時的交談，安德森希望戈貝爾多封阻，戈貝爾要安德森顧籃板，之後雙方爆發粗口，戈貝爾向安德森揮拳。

灰狼隊迅速將戈貝爾從比賽中撤下，灰狼籃球營運事務部總裁康納利（Tim Connelly）在聲明中表示戈貝爾的行為「無法接受」。

範奇也對3屆年度最佳防守球員的戈貝爾表示，「老將也會生氣，所以我不想苛責」，「但顯然這不是我們在這裡能夠容忍的事」。

灰狼在這場比賽中還出現其它問題，防守大將麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）因為自覺表現不佳，沮喪地以手捶牆，美國媒體報導說他右手因此骨折，接下來賽事可能報銷。

芬奇對此表示，這件事反映整個賽季一直困擾灰狼隊的問題，整個球隊「不夠成熟」。「在錯誤的時間不成熟的表現，可能就是為什麼我們在對上應是比我們差的球隊時，戰績只有3勝9負或3勝10負。」

「我們應專註目前手上的事，我想我們的目標是湖人隊。」（譯者：屈享平/核稿：陳政一）

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