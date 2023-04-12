詹姆斯、戴維斯雙雄合體 湖人附加賽驚險擒灰狼挺進季後賽

（法新社洛杉磯11日電） NBA湖人今天靠詹姆斯、戴維斯兩人繳出雙十成績的聯手帶領，在歷經延長賽後，以108比102驚險擊退灰狼闖進季後賽，接下來將對上灰熊。

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美國職籃NBA附加賽，西區例行賽排名第7的洛杉磯湖人，今天在主場迎戰第8的明尼蘇達灰狼。

灰狼在力爭季後賽門票之際，卻出現「自廢武功」的憾事，除防守大將麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）因氣自己表現不佳��牆泄憤導致右手骨折外，明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也因朝隊友安德森（Kyle Anderson）揮拳遭禁賽1場，防守上的兩支大鎖無法出賽，成為灰狼的大利空。

這場比賽開打後，灰狼在安德森、湯斯（Karl-Anthony Towns）接連砍進三分球後就一直保持領先，首節在湯斯9分、普林斯（Taurean Prince）8分的聯手帶領下，以28比22領先湖人。

次節在亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）上籃得手後，灰狼以35比25握有兩位數領先，但在芮維斯（Austin Reaves）連拿5分後，湖人先將落後縮小到剩下1分，接着分別在詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）兩分命中後，兩度以1分超前。

不過灰狼很快以14比2攻勢回應，在上半場打完60比49領先湖人11分。

下半場開始後湖人一度將落後縮小到7分差，但湯斯遠投近切連下5分，加上普林斯（Taurean Prince）也砍進三分球，讓灰狼把領先拉開到15分。靠着拉出一波7比2的尾盤，湖人將落後縮小，但灰狼3節打完仍以86比79領先。

第4節湖人利用湯斯5犯暫時退場之際，拉出6比0小高潮，將落後追到僅剩3分，但普林斯、康利（Mike Conley）的三分球及時為灰狼止血，不過湖人在詹姆斯飆進一記三分球後，回敬一波7比0攻勢，將比分給扳平。

關鍵時刻，兩隊各發生一次失誤，湖人的詹姆斯在切入後將球傳出，施洛德（Dennis Schroder）在終場前1.4秒砍進一記關鍵的三分球，讓湖人3分超前，但在比賽僅剩0.1秒時，戴維斯賠上犯規，康利3罰全進扳平比分，也讓比賽進到延長。

延長賽湖人開局連下5分要到領先，灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）快攻灌籃後，戴維斯籃下硬吃身陷犯規麻煩的湯斯成功，讓湖人保有5分領先。隨後愛德華茲切入得分，湖人只領先3分。灰狼接下來雖抄走湖人的球，普林斯在三分線外出手落空。在施洛德穩穩兩罰全進、戴維斯兩罰中1後，湖人最終6分之差險勝。

今天獲勝的湖人將以第7種子身分前進季後賽，接下來將對上第2種子曼菲斯灰熊。輸球的灰狼將與排名第9的紐奧良鵜鶘、第10的奧克拉荷馬雷霆之戰的勝隊，爭第8種子的位置，也就是進季後賽的最後一張門票。

湖人的詹姆斯此役有奪得30分、10籃板，戴維斯拿下24分、15籃板，兩人都繳出雙十成績單，板凳出發的施洛德三分球4投3中，貢獻了21分。

灰狼湯斯有24分、11籃板的雙十表現，康利貢獻23分，安德森有12分、13助攻的演出。

© 2023 AFP