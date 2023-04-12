附加賽砍25分 楊恩率老鷹搶下季後賽門票

（法新社邁阿密11日電） 靠着楊恩攻下25分，老鷹今天在NBA附加賽116比105客場擊敗熱火，以第7種子身分正式闖進季後賽後，將挑戰第2種子塞爾蒂克。

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美國職籃NBA附加賽，東區例行賽排名第7的邁阿密熱火，今天在主場迎戰第8的亞特蘭大老鷹。

這場比賽的首節，老鷹在歐康伍（Onyeka Okongwu）的跳投命中後，以23比13首度領先熱火達兩位數。老鷹首節投籃命中率5成6，壓過熱火的3成75，這讓他們以36比27取得領先。

次節在楊恩（Trae Young）切入上籃得手後，老鷹59比39領先達20分。上半場老鷹得分多點開花，在楊恩攻下13分，替補的貝伊（Saddiq Bey）、歐康伍、鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）分別拿下11分、10分、10分的情況下，以65比50領先熱火。

下半場開打，熱火打出16比6開局，一度將落後縮小到5分差距。熱火雖靠赫洛（Tyler Herro）、巴特勒（Jimmy Butler）單節分別攻下11分、10分聯手追分，但老鷹3節打完仍以91比78領先。

末節熱火打出13比6開局，並在勞瑞（Kyle Lowry）砍進三分球後，一度將落後縮小到6分差距。但鮑格達諾維奇灌籃得手、莫瑞（Dejounte Murray）也砍進三分球，讓老鷹再把領先拉開到兩位數，最終以11分差距收下勝利。

老鷹今天贏球，將以第7種子身分率先闖進季後賽，接下來要對上的是第2種子波士頓塞爾蒂克；輸球的熱火將與排名第9的多倫多暴龍、第10的芝加哥公牛一役的勝隊，爭第8種子的位置，即進季後賽的最後一張門票，晉級後將對上頭號種子密爾瓦基公鹿。

此役老鷹共7人得分達兩位數，先發的楊恩、莫瑞分別攻下25分、18分，表現出色的板凳群合力貢獻53分，其中以貝伊攻下的17分最高。另外，卡佩拉（Clint Capela）雖只拿4分，但猛抓21個籃板，同樣功不可沒。

熱火從板凳出發的勞瑞攻下全場最高33分，赫洛、巴特勒分別攻下26分、21分，阿德巴約（Bam Adebayo）則有12分、9籃板進帳。

© 2023 AFP