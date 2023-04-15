光芒不敵藍鳥 開季連勝停在平紀錄13場

（法新社多倫多14日電） MLB光芒開季拿下13連勝，追平現代棒球的開季連勝紀錄，但今天3比6敗給藍鳥，未能刷新紀錄。

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美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒今天在客場挑戰多倫多藍鳥，試圖要改寫1900年現代棒球時代（modern era）開始以來最長的連勝紀錄。

開季拜賽程所賜，光芒接連對上4支戰力較弱的球隊，並連贏13場比賽，追平了亞特蘭大勇士和密爾瓦基釀酒人分別在1982年、1987年寫下的開季13連勝紀錄。而史上最長的開季連勝紀錄，是1884年聯合協會（Union Association）聖路易逃亡黑奴隊（St. Louis Maroons）所締造的開季20連勝。

今天的光芒、藍鳥之戰，地主藍鳥1局下半靠斯普林格（George Springer）的陽春炮先馳得點，2下兩出局後，靠着安打、保送攻佔得點圈，畢歇特（Bo Bichette）適時敲出二壘安打，讓藍鳥攻下這場比賽的第2分。

光芒4上展開反撲，首名打者布蘭登．洛威（Brandon Lowe）敲安上壘，兩出局後瑞利（Luke Raley）中外野方向的安打帶有打點，讓球隊追回1分。

5下藍鳥靠兩支安打、1個保送攻佔滿壘，1出局後柯克（Alejandro Kirk）、艾斯皮納（Santiago Espinal）接連獲保送，讓藍鳥接連擠回兩分擴大領先，接着揚森（Danny Jansen）擊出滾地球造成對手失誤，藍鳥再連拿兩分，以6比1領先。

光芒在7上1出局後，賈許．洛威（Josh Lowe）、貝珊柯特（Christian Bethancourt）接連開轟，讓球隊將落後差距縮小到剩下3分；但之後光芒沒有分數持續進帳，最後3分之差吞敗，讓開季連勝紀錄停在13場。

光芒此役輸球，戰績13勝1敗，仍在美國聯盟（AL）東區位居龍頭，藍鳥則以9勝5敗暫居美東第2。

© 2023 AFP