巴特勒轟31分擊退公牛 熱火闖進季後賽

（法新社邁阿密14日電） 巴特勒今天在附加賽轟下31分，帶領熱火在附加賽以102比91淘汰公牛，闖進季後賽後，將挑戰東區霸主公鹿。

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美國職籃NBA東區附加賽今天進行最後一天的「生死鬥」，第10種子芝加哥公牛前一戰「下克上」淘汰第9種子多倫多暴龍，在今天對上前役不敵第8種子亞特蘭大老鷹的第7種子邁阿密熱火。

這場比賽開打不久，熱火就取得領先，並在巴特勒（Jimmy Butler）完成「3分打」後，領先達10分，公牛雖靠德羅森（DeMar DeRozan）4罰全進追趕，但熱火在斯特魯斯（Max Strus）三分球5投4中、兩罰俱中，一共拿下14分的帶領下，在首節以29比21領先公牛。

次節公牛打出9比0開局，一度將落後差距縮小到剩下1分，在佛契維奇（Nikola Vucevic）、卡魯索（Alex Caruso）單節都攻下6分的聯手帶領下奮力追趕，但上半場打完熱火仍以49比44領先。

下半場開打後，公牛拉出一波12比2的攻勢，以56比56將比分扳平，之後更在拉文（Zach LaVine）快攻灌籃後，以60比58超前。熱火在馬丁（Caleb Martin）上籃得手、巴特勒兩罰俱中後要回領先，不過公牛靠着德羅森的「3分打」，在3節打完後反以68比67翻轉戰局。

末節戰況白熱化，兩隊不斷拉鋸，公牛在德拉蒙（Andre Drummond）接連在籃下逞威、德羅森又不斷有「三分打」的精彩演出後取得領先，但熱火在巴特勒得分、助攻都有貢獻的情況下超前，最終以11分之差獲勝。

熱火今天獲勝，將以東區第8種子身分前進季後賽，首輪將對上頭號種子密爾瓦基公鹿；此役輸球的公牛則無緣季後賽。

熱火的巴特勒、斯特魯斯今天雙雙攻下全場最高的31分、赫洛（Tyler Herro）貢獻12分、阿德巴約（Bam Adebayo）雖只獲8分，但狂抓17個籃板，也是熱火能贏球的關鍵。

德羅森攻下公牛全隊最高的26分，卡魯索、拉文分別攻下16分、15分，替補的懷特（Coby White）貢獻14分，佛契維奇則有12分進帳。

© 2023 AFP