獨行俠疑為爭選秀首輪簽故意輸球 NBA判罰75萬美元

（法新社洛杉磯14日電） 美國職籃NBA達拉斯獨行俠本月稍早對戰芝加哥公牛時，未讓主將上場而以較弱陣容應戰引發爭議，NBA當局今天表示，經過調查決定對獨行俠開罰75萬美元。

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獨行俠必須贏得那場比賽才有可能晉級季後賽，卻決定讓5名主將觀戰不上場，NBA認為此舉構成「有損聯盟的行為」。

NBA執行副總裁兼籃球運營主管杜馬斯（Joe Dumars）說：「達拉斯獨行俠上周五對戰芝加哥時，決定限制主力球員充分參與那場攸關是否淘汰的比賽，此舉已破壞這項運動的誠信。獨行俠的作法有負於球迷和聯盟。」

根據NBA說法，獨行俠決定采此策略是要提升球隊在2023年選秀時取得首輪簽的機會。

獨行俠因為2019年的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）交易案，還欠紐約尼克隊1個首輪簽的機會。不過，如果獨行俠名列NBA選秀樂透抽籤的前10順位，就不用放棄這個機會，而在例行賽排名較低將有助增加名列前10順位的機會。

NBA在聲明中說：「獨行俠違反了聯盟的輪休政策，而且隊方的作法和公開聲明都顯示，有意藉輸掉比賽增加在2023年NBA選秀保住首輪簽的機會。」

不過，聯盟也指出，沒有證據證明獨行俠當天上場比賽的球員故意輸球。

© 2023 AFP