NBA季後賽 國王擊退勇士

（法新社沙加緬度15日電） 美國職籃NBA季後賽，沙加緬度國王隊的佛克斯（De'Aaron Fox）得38分，替補球員蒙克（Malik Monk）拿32分，兩人帶領國王隊以126-123擊敗金州勇士隊，這是國王17年來首次在NBA季後賽中獲勝。

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國王隊自2006年以來就沒有進入過季後賽，他們目前在沙加緬度舉行的西區季後賽首輪中，暫時以1-0領先衛冕的勇士隊。

這場比賽一邊是久未嘗季後賽滋味的國王，另一邊則是去年聯盟總冠軍勇士。上半場打完勇士61比55小幅領先。

國王隊在第3節發起反攻，在佛克斯（De'Aaron Fox）帶動下第3節以36比29反超勇士1分。第4節雙方拉鋸戰，分差都不超過5分，比賽終了前0.8秒柯瑞的最後26英尺外3分跳投未中，終場3分飲恨。

國王除佛克斯外，蒙克（Malik Monk）在本場也挹注32分。

衛冕的勇士隊今年受傷兵影響，季賽排名僅第6，但傷愈的主力射手柯瑞（Stephen Curry）今天拿下30分，其中三分球投14中6。

國王在7戰4勝制的西區季後賽首輪1比0領先勇士，兩隊將在台灣時間18日上午繼續第2戰。

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