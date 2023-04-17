中國CBA打假球 姚明稱痛心

（法新社上海17日電） 中國籃球協會和CBA今天認定，上海久事和江蘇肯帝亞在季後賽因「消極比賽」，雙雙被取消本季排名和參賽資格，中國籃球協會主席姚明對此表示，「越說到這些，我們越覺得痛心。」

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本賽季中國男子籃球職業聯賽（CBA）14日當晚季後賽12進8比賽，上海男籃108比104戰勝江蘇男籃。江蘇男籃在比賽最後時刻連續出現5次低級失誤，引發球迷質疑。

影片顯示，江蘇男籃在最後1分36秒時還手握4分領先優勢的情況下，突然連續出現多次失誤，包括底線發球直接給了對手被上海隊形成反擊等。江蘇男籃在形勢大優的情形下被對手連得10分，最終以4分之差輸掉比賽。

賽後許多中國主流媒體，包括新浪網、搜狐以及中國網友都大聲撻伐，質疑這場比賽涉嫌打假球。逼得中國籃協和CBA不得不介入調查，最終在今天判罰出爐。

包括取消上海久事、江蘇肯帝亞在2022~23年賽季的排名和參賽資格，兩隊各罰500萬人民幣，上海隊總教練李春江的教練資格被中止5年，江蘇隊總教練李楠被中止教練資格3年。

此外，江蘇肯帝亞總經理史琳傑也遭禁賽5年，上海久事籃球俱樂部總經理蔣育生則被禁賽3年。

前NBA球星姚明對此表示，「這兩傢俱樂部都歷史悠久，江蘇隊的歷史可以追溯到聯賽元年，兩隊都誕生過里程碑式的人物，越說到這些，我們越覺得痛心」。

姚明還說，「對於體育賽事來說，最重要的是信譽，甚至不是能力，我們得通過這次事件來學到教訓」。

© 2023 AFP