雷納德38分建功 快艇奪季後賽首勝

（法新社鳳凰城16日電） 美國職籃NBA洛杉磯快艇今天靠雷納德（Kawhi Leonard）轟下全場最高38分，最終115比110在客場擊敗鳳凰城太陽，拿下季後賽首勝。

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NBA西區第4種子鳳凰城太陽，今天比賽開打後手感不佳，首節三分球命中率僅2成86，整體投籃命中率也只有3成18；反觀快艇三分球5投3中，命中率高達6成，整體投籃命中率也有5成5。

快艇此役除雷納德轟下38分外，高登（Eric Gordon）貢獻了19分，祖巴茨（Ivica Zubac）有12分、14籃板的雙十演出，衛斯布魯克（Russell Westbrook）僅獲9分，但抓下10籃板、送出8助攻，另有3阻攻、2抄截的演出。

太陽杜蘭特（Kevin Durant）攻下29分，還送出11次助攻、抓下9個籃板，有準大三元的成績；布克（Devin Booker）、克萊格（Torrey Craig）分別貢獻了26分、22分，艾頓（DeAndre Ayton）挹注了18分，保羅（Chris Paul）只拿7分，但抓下11個籃板、送出10次助攻。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）

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