沙波尼斯與佛克斯各砍24分 國王擊敗勇士取得2連勝

（法新社沙加緬度17日電） 美國職籃NBA國王今天靠沙波尼斯、佛克斯雙雙砍下24分的帶領，後來居上以114比106撂倒勇士，在季後賽首輪拿下2連勝。

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17年來首次打進NBA季後賽的沙加緬度國王，在首輪就要和上季的總冠軍金州勇士正面交鋒。首戰在佛克斯（De'Aaron Fox）攻下全場最高38分的帶領下，國王逆轉勇士，驚險收下勝利，以1比0領先。

今天的系列賽第2戰開打後，國王外線完全失靈，13次在三分線外出手只命中1球，勇士靠葛林（Draymond Green）、柯瑞（Stephen Curry）分別拿下7分、5分的聯手帶領下，以23比17領先。

次節國王轟下41分，並一度在沙波尼斯（Domantas Sabonis）兩罰中1後，完成一波31比15的猛烈攻勢，反以48比38領先勇士達兩位數。上半場在沙波尼斯攻下12分、替補的蒙克（Malik Monk）也拿下11分的聯手帶領下，國王以58比52逆轉戰情。

下半場開打後，勇士一度靠湯普森（Klay Thompson）的三分彈將落後縮小到剩下3分，但佛克斯急停跳投得手、穆雷（Keegan Murray）兩罰俱中，讓國王再將分差拉開，並曾靠一波8比0攻勢，取得77比64的13分領先。在前3節結束，仍以83比75領先勇士。

末節勇士全力搶分，在湯普森砍進三分球後，一度將落後追到剩下1分差距。關鍵時刻，沙波尼斯上籃得手，佛克斯再砍進三分球，國王把領先再拉開到6分。勇士好不容易靠柯瑞兩罰俱中止血，但巴恩斯（Harrison Barnes）先拿兩分，密契爾（Davion Mitchell）再砍進三分彈，讓國王穩住腳步。

讀秒階段湯普森砍進三分球，沙波尼斯則回敬一記灌籃，讓國王以8分之差留下勝利。國王此役贏球，在系列賽取得2比0領先，雙方接下來將換到勇士主場交手。

沙波尼斯與佛克斯此役都攻下國王最高的24分，赫爾特（Kevin Huerter）、巴恩斯分別拿下15分、13分，從板凳出發的蒙克、密契爾分獲18分、14分。

勇士的柯瑞攻下全場最高28分、魏金斯（Andrew Wiggins）、湯普森（Klay Thompson）分別拿下22分、21分，替補的培頓（Gary Payton II）貢獻了13分。

© 2023 AFP