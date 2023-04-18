馬克西33分逆轉籃網 76人季後賽奪2連勝

（法新社費城17日電） 馬克西攻下全場最高33分，加上恩比德、哈里斯都有「雙十」的演出，助76人今天在季後賽以96比84逆轉擊敗籃網，並於系列賽以2比0領先。

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美國職籃NBA季後賽首輪，費城76人與布魯克林籃網的系列賽，76人首戰轟進隊史在季後賽最多的21記三分彈，於主場121比101大勝，並在系列賽1比0領先籃網，雙方今天繼續在76人主場交手。

兩隊這場比賽開打後的表現平分秋色，籃網的強森（Cameron Johnson）單節獨得10分，76人的馬克西（Tyrese Maxey）則拿9分，這讓雙方在首節打完時，以25比25戰成平手。

次節，籃網在落後1分之際，打出一波9比0攻勢，以40比32超前，並在強森一次灌籃後，一度取得兩位數領先。76人在一陣追趕後，靠梅爾頓（De'Anthony Melton）中場前2秒的上籃得手將落後拉近。但在半場結束時，籃網仍以49比44領先76人5分。

兩隊易籃再戰，76人在44比51落後之際，拉出7比0小高潮扳平戰局，接着在55比56落後時，馬克西、哈登（James Harden）、哈里斯（Tobias Harris）陸續飆進三分球，讓他們64比56超前。在哈里斯單節9分、馬克西也進帳8分的情況下，76人打出單節24比14攻勢，在前3節打完後，反以68比63領先籃網。

末節76人在馬克西飆進一記三分球後，將領先擴大到兩位數，之後籃網幾度試圖反撲，都被馬克西、恩比德（Joel Embiid）的攻勢化解，最終以12分之差後來居上拿下勝利。

76人今天獲勝，將帶着系列賽2比0的領先優勢，系列賽第3戰將移師籃網主場進行。

76人的馬克西此役砍進6記三分球，攻下冠於全場的33分，恩比德貢獻20分、19籃板、7助攻，哈里斯有20分、12籃板進帳，兩人都繳出雙十成績。

強森攻下籃網全隊最高的28分，布里吉斯（Mikal Bridges）挹注了21分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）則獲12分。

© 2023 AFP