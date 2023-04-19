塔特姆季後賽轟29分 塞爾蒂克2比0領先老鷹

（法新社波士頓18日電） 塔特姆今天轟下29分，隊友懷特也攻下26分，兩人幫助塞爾蒂克在NBA東區季後賽以119比106獲勝，並在系列賽2比0領先老鷹。

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美國職籃NBA季後賽首輪，波士頓塞爾蒂克與亞特蘭大老鷹的系列賽，塞爾蒂克首戰靠布朗（Jaylen Brown）拿下29分、12籃板，塔特姆（Jayson Tatum）也獲25分、11籃板的聯手帶領下獲勝，在系列賽1比0領先。

今天的第2戰開打後，老鷹打出22比11開局，但塞爾蒂克靠一波14比0猛攻將比分超前，老鷹雖靠鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）砍進三分球扳平，但下波進攻不但被塞爾蒂克擋下，還被布洛格登（Malcolm Brogdon）拿到球後快速推進，並在腳才剛踩到中線的情況下躍起，以騎馬射箭的姿勢砍進壓哨的超大號三分彈，助塞爾蒂克在首節28比25領先。

次節在布洛格登兩罰俱中後，塞爾蒂克將領先擴大到兩位數，並在塔特姆遠投進切連拿7分的情況下領先達15分，老鷹靠莫瑞（Dejounte Murray）中場前12.1秒的三分彈稍將落後縮小，但塞爾蒂克仍以61比49領先。

下半場比賽，塞爾蒂克打出18比10開局，一度以79比59將領先擴大到20分。但老鷹窮追猛趕，並在歐康伍（Onyeka Okongwu）籃下將球補進後，將落後縮小到個位數，之後雙方各進一球，塞爾蒂克在前3節打完，以90比81保持領先。

末節在懷特（Derrick White）上籃得手後，塞爾蒂克得分破百並領先達10分，之後又在史瑪特（Marcus Smart）砍進三分球後將領先擴大到20分，最終老鷹無力回天，塞爾蒂克以13分差距收下勝利。

塞爾蒂克今天贏球，在主場拿下2連勝，目前在系列賽以2比0領先，接下來將轉到老鷹主場，打系列賽第3戰、第4戰。

今天塞爾蒂克的塔特姆攻下並列全場最高的29分，另有10籃板、6助攻、1抄截、1阻攻的表現，懷特此役16投11中摘下26分，布朗有18分的貢獻，史瑪特和替補的布洛格登分獲14分、13分。

老鷹的莫瑞攻下29分，並列全場最高，楊恩（Trae Young）挹注了24分，韓特（De'Andre Hunter）有18分、12籃板的雙十表現，板凳出發的鮑格達諾維奇也進帳18分。

© 2023 AFP