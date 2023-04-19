賈蘭德飆32分轟垮尼克 騎士季後賽扳平戰局

（法新社克里夫蘭18日電） 靠着賈蘭德轟下全場最高32分，NBA騎士今天於季後賽107比90擊退尼克，在系列賽扳回一城後，雙方目前1比1戰成平手。

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美國職籃NBA紐約尼克與克里夫蘭騎士在季後賽首輪交手，尼克第1戰在布朗森（Jalen Brunson）下半場攻下21分、整場比賽共獲27分帶領下，在客場「下克上」擊敗騎士。

比賽開打後，尼克在葛林姆斯（Quentin Grimes ）兩罰俱中後一度握有8分領先，但騎士一路追趕，在勒佛特（Caris LeVert）投進一記三分球後，以17比15超前，但尼克靠布朗森的跳投要回領先，之後兩隊不斷糾纏，騎士先靠賈蘭德（Darius Garland）兩罰俱中扳平，接着再靠勒佛特的三分彈超前，並在首節25比22領先尼克。

次節騎士打出13比4開局，以38比26領先達兩位數，並靠着賈蘭德單節砍進15分，率隊打出34比17的猛烈攻勢，在中場以59比39領先達20分。

下半場開打後，騎士在密契爾（Donovan Mitchell）飆進三分球後，一度以66比41領先達25分，在密契爾單節砍進兩記三分彈、一共進帳9分的情況下，騎士3節打完持續以82比60領先。

末節尼克無力回天，最終騎士以17分之差拿下他們在本季季後賽的首勝。

騎士首戰在主場吞敗後，今天在系列賽扳回一城，目前兩隊1比1平手，接下來將到尼克主場進行系列賽第3戰、第4戰。

賈蘭德除為騎士轟下32分，還送出7次助攻，替補的勒佛特貢獻24分，密契爾除攻下17分，送出13次助攻，莫布里（Evan Mobley）則有13分、13籃板的雙十演出。

尼克的藍德爾（Julius Randle）、布朗森分別攻下22分、20分，巴瑞特（R.J. Barrett）和替補的奎克利（Immanuel Quickley）分獲14分、12分。

© 2023 AFP