裁判說他手太黏 大都會王牌投手薛哲遭驅逐退場

（法新社洛杉磯19日電） 美國職棒大聯盟MLB紐約大都會王牌投手薛哲今天客場登板交手洛杉磯道奇時遭驅逐退場，原因是一名裁判認為他的手套和手上塗有黏性物質。

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薛哲（Max Scherzer）與一壘審庫奇（Phil Cuzzi）等人激烈辯論後，仍於第4局下半上場前被驅逐出場。薛哲堅稱，除了大聯盟允許使用的松香外，他並未在雙手或手套上塗抹其他東西。

薛哲說，投完第一局後，裁判要求他洗手並更換手套，他甚至用了酒精清洗手部。

薛哲強調，他在第4局下半回到球場後，如果還塗抹了松香以外的非法物質，那他「絕對是白癡」。他還說，他已經當著大聯盟官員的面洗了手。

薛哲洗過手後，庫奇依然認為他的手「太黏了」，薛哲堅稱自己沒有偷偷塗抹任何東西來對控球做手腳。

「我以我孩子的生命發誓，我絕對沒有塗抹其他東西，就是汗水與松香而已，我一遍又一遍地解釋，然後他們摸了我的手，說太黏了。當然啊，因為上頭沾了汗水和松香。」

大聯盟規定球員不得使用黏性物質來增強握球能力，也不能在手套和其他配備上「過度」使用松香，更不能將松香與防曬霜等物質混合使用以增加黏度。

若薛哲被認定違規，將自動停賽10場，他可對此提起上訴。

大都會總教練休瓦特（Buck Showalter）賽後表示，他相信薛哲沒犯任何錯。

在薛哲提早退場後，大都會靠着5位投手守住比賽，最終以5比3拿下勝利。（譯者：紀錦玲）

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