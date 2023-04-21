助塞爾蒂克成東區第2 布洛格登獲選年度最佳第六人

（法新社紐約20日電） 美國職籃NBA今天公布年度最佳第六人（Sixth Man of the Year）獎得主，轉隊後改打替補的布洛格登，因幫助波士頓塞爾蒂克在本季例行賽拿下東區第2的57勝25敗，因此獲得肯定。

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這是30歲的布洛格登（Malcolm Brogdon）生涯獲得的第2座個人獎項，過去他曾獲選為2016-17球季的年度最佳新秀。

布洛格登在密爾瓦基公鹿打了3個球季後，轉到印第安納溜馬打了3季，過去4年他都是不動的先發，但本季到了塞爾蒂克後轉為替補球員。他的每場平均得分排在全隊第3，僅次於隊上的明星球員塔特姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）。

布洛格登說：「這（獲獎）是我的榮幸，從溜馬到塞爾蒂克，對我來說是一大轉變。先前兩個球季，我的表現不算非常成功，所以對我來說，這（打替補）是個檢驗，讓我了解也許自己不是隊上的頭號主將，但我或許可以成為很好的第2、第3或第4人。」

布洛格登這次擊敗隊友波蒂斯（Bobby Portis）和紐約尼克的奎克利（Immanuel Quickley），拿下年度最佳第六人獎。布洛格登在媒體評審團的100張第一名選票中獲得60張，共拿下408分，奎克利獲得34張第一名選票，拿下326分排名第2，波蒂斯獲得6張第一名選票，拿下97分位居第3。

布洛格登本季每場比賽平均可獲14.9分、4.2籃板、3.7助攻，本季主要以替補身分出賽的球員中，只有洛杉磯快艇的衛斯布魯克（Russell Westbrook）在這3項數據上優於布洛格登。

© 2023 AFP