台灣錢佩芸 LPGA雪佛龍錦標賽首輪領先

（法新社休士頓20日電） 台灣選手錢佩芸今天在LPGA雪佛龍錦標賽上，以低於標準桿5桿的67桿取得首輪領先。雪佛龍錦標賽是今年首場LPGA大滿貫賽。

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世界排名第189的錢佩芸，今天在休士頓郊區卡爾頓伍茲（Carlton Woods）的傑克尼克勞斯球場（Jack Nicklaus Signature）以優異表現令眾多大牌選手黯然失色。

錢佩芸今天是在第10洞開球，第17洞和第18洞各抓小鳥後，她在第1洞吞下當天唯一的柏忌。

不過錢佩芸第4、5、6洞都順利抓鳥反彈，第8洞再抓1隻以67桿作收，領先美國選手亞力克斯（Marina Alex）1桿，此時下午出發的選手仍在場上，殷安琪（Angel Yin）最後是以69桿作收。 錢佩芸表示，第4洞「非常棒的挖起桿」讓她在比賽後段中反彈。她表示「我推入了一個6英尺推桿，然後下一個洞，抓到30英尺小鳥。下一個洞9號鐵桿上果嶺，送到大約6英尺，然後又一個漂亮的推桿。」

錢佩芸在夏威夷舉行的LPGA樂天錦標賽中以第4名作收，當她為比賽首輪做最後準備時，並沒有期待這樣的結果。

「我昨晚看了果嶺輪廓圖，難以入睡，感覺好難。我認為我們今天做得很好。」 雪佛龍錦標賽（Chevron Championship）在加州幻象農場（Rancho Mirage）舉行了51年，今年移師至德州的新場地。世界排名第一的紐西蘭選手高寶�Z（Lydia Ko），今天是以4隻小鳥與3個柏忌，在首輪以低於標準桿1桿的71桿作收。

© 2023 AFP